Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

Mozaik Müzesi'ndeki eserlerde de bir hasarın oluşmadığını aktaran Uludağ, "Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 12 bin yıllık eserlere ev sahipliği yapan bir müze. Özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl heykeli Şanlıurfa Müzesi'nde teşhirde bulunuyor. Bu eserler üzerinde yaptığımız incelemelerde, eserlerin depremden dolayı herhangi bir zarar görmediğini tespit ettik" dedi.



Uludağ, tüm müze personelinin görevinin başında olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayının ardından en kısa sürede ziyaretçileri ağırlayacaklarını dile getirdi.