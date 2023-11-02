Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri listesine alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, müzik dalında UNESCO Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na girmek için 2017'de başvuru yapıldığını ancak bunun reddedildiğini söyledi. Beyazgül, kentin başvurusunun kabul edilmesini büyük sevinçle karşıladıklarını aktardı.

“ŞANLIURFA BİR MÜZİK ŞEHRİDİR”

Beyazgül, "Şanlıurfa'da bulunan birçok mozaikte müziği temsil eden motiflere rastlanmıştır. Bunlardan en çok bilinen Orpheus mozaiğidir. Bunun resmini Birleşmiş Milletler'e gönderdik. Tarihten gelen bu hazine değerinde kültür ve müziğimizi tüm insanlıkla paylaşmak hedefiyle yola çıktık. UNESCO Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na üyelikle bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Kazancı Bedih, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek, Nuri Sesigüzel, Seyfettin Sucu, Abdullah Uyanık, Abdullah Balak, tenekeci Mahmut ve Müslüm Gürses kentin önemli değerleridir" diyen Beyazgül, "Şanlıurfa bir müzik şehridir ve Şanlıurfa'da her bir insanın sesinin çok güzel olduğu söylenir. Bazen bu ses güzelliğinin nereden geldiği sorulur. Urfa, sıra gecelerinde insanlarımızın eğitimden geçtiği bir şehirdir. Burada müziğin nasıl söylendiği, ustadan çırağa geçer. Diller, gönüller, gözler, sazlar, sözler buralarda eğitilir. Urfa bir müzik şehri olmayı aslında çoktan hak etmiştir” ifadelerini kullandı.

