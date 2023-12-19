Sarah Paulson ve Elle Fanning'den Broadway gösterisi

Sarah Paulson ve Elle Fanning, birlikte rol aldıkları Broadway gösterisinin açılışını coşkuyla yaptı.

"Appropriate" adlı oyunun New York'taki açılış gecesinde seyirciden büyük alkış alan ikili, gösteri sonrası partide de bir araya geldi.

İki oyuncuya rol arkadaşları Corey Stoll ve Michael Esper de eşlik etti.



Oyun, Lafayette ailesinin, merhum babalarının Arkansas'taki evine, mülkünün kalıntılarıyla ilgilenmek için geri dönmesi sırasında geçen "kara komik bir Amerikan aile draması" olarak tanımlanıyor. Oyunda uzun zamandır saklanan sırlar ve gömülü kırgınlıklar kontrol altına alınamaz ve aile, geçmişlerinin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalır.