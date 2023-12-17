Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşir? Düğün gecesi olarak biliniyor

ŞEB-İ ARUS NEDİR?



Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.



Arus kelimesi, Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.



“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah’a dönüşü olarak yorumlar.