Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşir? Düğün gecesi olarak biliniyor

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erdiği gece olan ''Şeb-i Arus''ta düzenlenen törenler, farklı renk, din ve kültürleri Konya'da buluşturuyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen, yüzyıllar boyunca olduğu gibi şimdi de görselliği ve estetiği ile seyredenleri etkileyen sema gösterilerinde semazenlerin her hareketi ayrı bir anlam taşıyor.

Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşir? Düğün gecesi olarak biliniyor

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ’nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında “Hazreti Mevlânâ’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri” (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.

Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşir? Düğün gecesi olarak biliniyor - 1

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. , bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.

Arus kelimesi, Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah’a dönüşü olarak yorumlar.

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