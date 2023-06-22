"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor

Marvel'ın gerek kadrosu gerek konusuyla dikkat çeken yeni internet dizisi "Secret Invasion"ın jeneriğinde yapay zeka kullanılması, yapımı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor

Başrollerini Emilia Clarke, Samuel L.Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir ve Olivia Colman'ın paylaştığı 'ın yeni dizisi "Secret Invasion" (Gizli İstila) izleyici karşısına çıktı.

Ancak dizinin jeneriğinde yapay zeka kullanması nedeniyle sanatçılar ve hayranları tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor - 1

KULLANILDIĞINI DOĞRULADI

The Independent'ın haberine göre, ABD'li baş yapımcısı ve yönetmeni Ali Selim, jeneriğin daha önce de çeşitli projelerde beraber çalıştıkları görsel efekt şirketi "Method Stüdyoları" tarafından yapay zeka kullanılarak yapıldığını doğruladı.

Jeneriğin, "Skrull" adı verilen şekil değiştiren yaratıkların dünyayı istilasını konu alan dizinin temasına uyumlu olduğunu belirten Selim, jeneriğin yapılma süreci hakkında "Fikirleri, temaları ve kelimeleri ortaya attık, sonra da bilgisayar onunla bir şeyler yaptı. Sonra kelimeleri kullanarak biraz değiştirdik" ifadesini kullandı.

"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor - 2

ELEŞTİRİ YAĞIYOR

Sanatçılar ve dizinin hayranları ise sinemada yapay zeka kullanımının, sanatçıların elinden iş imkanlarını aldığı ve etik olmadığı gerekçesiyle Marvel Stüdyolarını eleştiriyor.

Dizi, ve oyunlar için görsel senaryo taslağı hazırlayan Jon Lam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yapay zeka kullanımının Amerikan Senaristler Birliği (WGA) öncülüğünde başlatılan greve destek veren tüm sanatçı ve yazarların yarasına tuz bastığını belirtti.

"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor - 3

HOLLYWOOD GREVİ SÜRÜYOR

WGA tarafından 2 Mayıs'ta yapay zeka teknolojisine karşı sanatçıların çeşitli haklarının korunması amacıyla Hollywood'da grev başlatılmıştı. Hala devam eden grev, sektörde birçok projenin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu.

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