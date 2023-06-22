"Secret Invasion"da yapay zeka kullanan Marvel'a eleştiri yağıyor

YAPAY ZEKA KULLANILDIĞINI DOĞRULADI

The Independent'ın haberine göre, ABD'li baş yapımcısı ve yönetmeni Ali Selim, jeneriğin daha önce de çeşitli projelerde beraber çalıştıkları görsel efekt şirketi "Method Stüdyoları" tarafından yapay zeka kullanılarak yapıldığını doğruladı.



Jeneriğin, "Skrull" adı verilen şekil değiştiren yaratıkların dünyayı istilasını konu alan dizinin temasına uyumlu olduğunu belirten Selim, jeneriğin yapılma süreci hakkında "Fikirleri, temaları ve kelimeleri ortaya attık, sonra da bilgisayar onunla bir şeyler yaptı. Sonra kelimeleri kullanarak biraz değiştirdik" ifadesini kullandı.