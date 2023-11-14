Seinfeld'in George'u Jason Alexander'dan diziyle ilgili iddialara yanıt

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Dizide "George Costanza" karakterini canlandıran Jason Alexander, Extra'ya röportaj verdi.



Seinfeld'in geri döneceği iddialarına yanıt veren ünlü isim, "Bu söylentinin tek bir nedeni var. Görünüşe göre, bir stand-up gösterisinin sonunda Jerry, 'Larry David ve ben bir şeyler düşünüyoruz' demiş. Aferin sana. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

"MICHAEL RICHARDS DA BİR ŞEY BİLMİYOR"



Kimsenin onu aramadığını söyleyen oyuncu, "Görünüşe bakılırsa George'a ihtiyaçları yok ve Elaine'e de ihtiyaçları olmayabilir çünkü Julia Louis-Dreyfus da bir şey bilmiyor. Geçen gün Michael Richards'la konuştum ve onun da bu konuda bir şey bildiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.