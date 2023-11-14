Seinfeld'in George'u Jason Alexander'dan diziyle ilgili iddialara yanıt

Başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis Dreyfus, Jason Alexander, Michael Richards ve Larry David'i paylaştığı "Seinfeld" dokuz sezon boyunca ekranlara geldi.
"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"
Geçtiğimiz haftalarda Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra ekibin yeniden bir araya geleceğini ima etmişti. 69 yaşındaki komedyen, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı vermişti:
“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”
"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"
Dizide "George Costanza" karakterini canlandıran Jason Alexander, Extra'ya röportaj verdi.
Seinfeld'in geri döneceği iddialarına yanıt veren ünlü isim, "Bu söylentinin tek bir nedeni var. Görünüşe göre, bir stand-up gösterisinin sonunda Jerry, 'Larry David ve ben bir şeyler düşünüyoruz' demiş. Aferin sana. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.
"MICHAEL RICHARDS DA BİR ŞEY BİLMİYOR"
Kimsenin onu aramadığını söyleyen oyuncu, "Görünüşe bakılırsa George'a ihtiyaçları yok ve Elaine'e de ihtiyaçları olmayabilir çünkü Julia Louis-Dreyfus da bir şey bilmiyor. Geçen gün Michael Richards'la konuştum ve onun da bu konuda bir şey bildiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
"NEDEN BAHSETTİĞİNİ BİLMİYORUM"
Öte yandan dizide "Elaine Benes" karakterini canlandıran Julia Louis Dreyfus, Seinfeld ve Larry David'den olası bir proje hakkında hiçbir şey duymadığını "Neden bahsettiğini bilmiyorum" sözleriyle açıklamıştı.
FİNALİ GÜNDEM OLMUŞTU
New York'un Batı Yakasında geçen Jerry ve arkadaşları George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın maceraları konu eden "Seinfeld" dizisinin finali herkesi şaşırtmıştı.
Final bölümünde Jerry, Elaine, George ve Kramer'ın dizi boyunca sergiledikleri insan düşmanı davranışları nedeniyle yargılanmaları ve hapse düşmeleri günlerce konuşulmuştu.
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