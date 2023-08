Selena Gomez Hollywood grev kuralını yıktı

Yazarlar ve oyuncuların son 63 yılın en büyük grevini başlattığı Hollywood'da, grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini veya dizilerini tanıtmaları, onlar hakkında röportaj vermeleri yasak. Ancak Selena Gomez, önceki gün bu kuralı yıktı.

31 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, "Only Murders in the Building" dizisi hakkında Instagram'da paylaşım yaptı. Dizi setinden bir kare yayınlayan Gomez'in bu gönderisi, başını kısa süreli derde soktu.

Gönderinin yayınlanmasının ardından Gomez'in hayranları, oyuncuya grev kurallarını hatırlatarak dizisini tanıtamayacağını söyledi.



Tepkilerin yoğunluğu karşısında Gomez, çareyi fotoğrafı silmekte buldu.