Selena Gomez 80’lerin sevilen filmi ‘Working Girl'ü yeniden uyarlıyor

Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Selena Gomez’in yeni projesi belli oldu. Gomez, 80’lerin kült filmi ‘Working Girl’ün yeni versiyonunun yapımcı koltuğunda yer alacak.

Şu sıralar ‘Only Murders in the Building’ dizisindeki performansıyla adında sıkça söz ettiren yıldız, daha önce '13 Reasons Why' adlı dizide de yapımcı olarak yer almıştı.