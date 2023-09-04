Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi Tereddüt Çizgisi, resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edilmişti.

Selman Nacar Selman Nacar’ın yazıp yönettiği filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Tülin Özen Filmin yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions üstleniyor.

Oğulcan Arman Uslu Tereddüt Çizgisi'nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

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