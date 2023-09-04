Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde

Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Film, bu sene 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde yapılan festivalde Orizzonti Bölümü’nde yarışıyor.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında, Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, film ekibi de katıldı.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde - 1

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi Tereddüt Çizgisi, resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edilmişti.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde - 2 Selman Nacar

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde - 3 Tülin Özen

Filmin yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions üstleniyor.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde - 4 Oğulcan Arman Uslu

Tereddüt Çizgisi'nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

Selman Nacar imzalı Tereddüt Çizgisi 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde - 5 Erdem Şenocak

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