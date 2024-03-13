Semicenk "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" adlı şarkısını Semicenk, "Karışık Kaset" adlı albümünde yıllar sonra yeniden söyledi.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Müslüm Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, Semicenk'in şarkıda Müslüm Gürses ile düet yapıyor gibi gösterildiğini ancak bunun için kendisinden izin istenmediğini söyledi.
Erlikhan Kısa, yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme de ihtiyati tedbir talebini kabul etti.
"GEREKLİ İZNİ ALDIK"
Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ekşioğlu, "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.
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