Semicenk "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Son dönemin popüler isimlerden biri olan Semicenk, "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı sebebiyle mahkemelik oldu. Gürses'in varisi, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını belirtirken Semicenk'in yapımcısı ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Semicenk "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" adlı şarkısını Semicenk, "Karışık Kaset" adlı albümünde yıllar sonra yeniden söyledi.

Sabah'tan  Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Müslüm Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, Semicenk'in şarkıda Müslüm Gürses ile düet yapıyor gibi gösterildiğini ancak bunun için kendisinden izin istenmediğini söyledi.

Semicenk "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu - 1

Erlikhan Kısa, yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme de ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

"GEREKLİ İZNİ ALDIK"

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ekşioğlu, "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.

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