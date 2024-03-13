Semicenk "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Erlikhan Kısa, yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme de ihtiyati tedbir talebini kabul etti.



"GEREKLİ İZNİ ALDIK"

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ekşioğlu, "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.