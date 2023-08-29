Shakira'ya MTV Video Müzik Ödülleri'nde "Öncü" ödülü verilecek

Son dönemde futbolcu Gerard Pique ile ayrılmasıyla gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri'nde özel bir ödülün sahibi olacak.

Shakira'ya MTV Video Müzik Ödülleri'nde "Öncü" ödülü verilecek

Müzik dünyasının enlerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (Video Music Awards) için geri sayım başladı. 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı 'ya törende Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü verileceği açıklandı.

Shakira'ya MTV Video Müzik Ödülleri'nde "Öncü" ödülü verilecek - 1

12 Eylül'de düzenlenecek olan törende şarkıcı aynı zamanda sahne alacak. Shakira bu yıl MTV Video Müzik Ödülleri'nde 4 dalda aday gösterildi.

Bu ödülü daha önce Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake gibi isimler almıştı.

ADAYLAR AÇIKLANDI

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ödüllerde Taylor Swift 8 adaylık kazandı. SZA, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi isimler ise en çok adaylığa sahip şarkıcılar arasında yer aldı. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları...

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