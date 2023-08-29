Shakira'ya MTV Video Müzik Ödülleri'nde "Öncü" ödülü verilecek

Müzik dünyasının enlerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (Video Music Awards) için geri sayım başladı. 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira'ya törende Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü verileceği açıklandı.
12 Eylül'de düzenlenecek olan törende şarkıcı aynı zamanda sahne alacak. Shakira bu yıl MTV Video Müzik Ödülleri'nde 4 dalda aday gösterildi.
Bu ödülü daha önce Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake gibi isimler almıştı.
ADAYLAR AÇIKLANDI
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ödüllerde Taylor Swift 8 adaylık kazandı. SZA, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi isimler ise en çok adaylığa sahip şarkıcılar arasında yer aldı. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları...
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