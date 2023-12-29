Sümer Ezgü'nün öncülük ettiği geleneksel enstrüman kursu Burdur'da açıldı

Eskiden müzik öğretmenlerinin kendi kültürlerindeki enstrümanlarını bilerek yetiştirilmediği eleştirisinde bulunan Ezgü, şöyle konuştu:



"Geleneksel enstrümanlarımızı bilen öğretmenler yeni yeni yetişmeye başladı. Özellikle milli müziğin gelişmesini istiyorsanız kendi milli müziğimizi bilen müzik öğretmenlerine ihtiyaç var. Yani piyano, yan flüt çaldığı kadar bağlama, kemane çalmasını bilen müzik öğretmenlerimiz olmalı ki kendi müziğimiz gelişsin, yok olmasın. Okullarda çocukların geleneksel enstrümanları öğrenmeleri için özel çalışmalar yapılması gerekir. Oralarda bu enstrümanları tanıtmak amacıyla dinletiler yapılması gerekir. Az önce çocuklara sordum 'Bir şey istiyor musunuz?' diye 'Destek istiyoruz' dediler. Belki bu çocuklar değerli müzisyenler olacaklar. Onların yanında bulunsunlar, büyük güç verecekler."



Kurs gören öğrenciler Ezgü'ye müzik dinletisi yaptı. İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ve Burdur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu da ziyarete eşlik etti.

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