Sydney Sweeney'den yeni proje: Tarih yazan kadın boksörü canlandıracak

"Senden Başka" (Anyone But You), "Arınma" (Immaculate), “Euphoria” gibi yapımlarla tanınan Sydney Sweeney, David Michôd'un yönetmenliğini üstleneceği yeni projenin başrolünde yer alacak.

Henüz ismi belli olmayan proje, ünlü boksör Christy Martin'in hikayesini konu alacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Martin'in 1990'larda Amerika'nın en tanınmış kadın boksörü haline gelişini anlatacak.