Sydney Sweeney'den yeni proje: Tarih yazan kadın boksörü canlandıracak

"BU GÜÇLÜ VE DUYGUSAL BİR HİKAYE"

Sydney Sweeney, Deadline'a yeni projesi ve dövüş tutkusuyla ilgili şunları söyledi:

"12-19 yaşlarımda kickboks yaptım. Ringe geri dönmek, antrenman yapmak ve vücudumu dönüştürmek için can atıyordum. Christy'nin hikayesi hafif bir hikaye değil, fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı, taşınması gereken çok fazla ağırlık var. Ama kendime meydan okumayı seviyorum. Christy Martin toplumsal cinsiyet kalıplarının üstesinden geldi ve duygusal, fiziksel ve finansal istismara karşı mücadele etti. Christy'nin hikayesi onun zirveye inanılmaz yükselişine ışık tutarken, şöhretin perde arkasındaki mücadelelerini de gösteriyor. Çok fazla zorlukla karşılaşan ve bunun onu yenmesine izin vermeyen bir kadın hakkında bir hikaye anlatmak zorunda hissediyorum. Bu güçlü ve duygusal bir hikaye."