Tarihi Harput Kalesi'nde 2022 yılı kazı sezonu başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak sürüyor.



Şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanarak 130 bin tarihi obje gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca Harput İç Kale'de bulunan kürsü başı mekanı ile Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlı kralını hapsettiği zindan ziyarete açıldı. Diğer tarihi mekanların da turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kazı sezonu açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentin marka değeri olan tarihi Harput Mahallesinde bulunan Harput Kalesi'ndeki kazıların belirli bir noktaya getirildiğini söyledi.



Gün yüzüne çıkarılan mekanların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara da öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Aytaç, şunları kaydetti:



"Harput İç Kale kazıları 14. sezonuna başlamaktadır. Bu süre içerisinde 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanmış, 2018 yılında UNESCO Yedek Listesi'ne Harput'un tamamı yerleştirilmiş, İl Özel İdaresi tarafından bulunduğumuz alanın restorasyon projelerinin tamamı koruma kurulundan geçirilmiştir. Bunun yanında özellikle kalenin güneyindeki Osmanlı konutunun projesi tamamlanmıştır. Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlı kralına hapsettiği zindan olarak kullanılan yerin restorasyonlu da tamamlanarak ziyarete açılmıştır."