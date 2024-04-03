Tarkan: Yeni albümü bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Megastar Tarkan yeni albümüne dair açıklamada bulundu.

Tarkan: Yeni albümü bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum

SMegastar , son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak  Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren 'dan geçtiğimiz ay yeni albüm müjdesi geldi.

Tarkan,  "Ortadan kayboldu" iddiaları üzerine "Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur değil mi? Valla harıl harıl çalışıyorum. Yeni şarkıları, albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişecek yüzdük kuyruğuna geldik, bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabii takdir size kalmış ama bence seveceksiniz" dedi.

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaz güzel bir yaz olacak yani inşallah diyelim. Umut dolu sevinç dolu, eğlendiğimiz yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun. İnşallah, yakında görüşmek üzere ben çalışayım o zaman. Seviyorum sizi."

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Yakındır kavuşmamız

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Yakındır kavuşmamız

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...