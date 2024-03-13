Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Yakındır kavuşmamız

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Megastar Tarkan, son paylaşımında yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğini müjdeledi.

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Yakındır kavuşmamız

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Megastar , son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu.

Son olarak  Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan müjdesi geldi.

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Yakındır kavuşmamız - 1

"İNANIN AZ KALDI"

Stüdyoda çalışırken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Tarkan Tevetoğlu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

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