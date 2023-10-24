Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: Sen Rahat Uyu

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "Sen Rahat Uyu" adlı marşı besteledi.

Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: Sen Rahat Uyu

, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşı yayınladı. Megastar, marşın çıkışını sosyal medya hesabından duyururken, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş SEN RAHAT UYU yayında" ifadesini kullandı. 

Sanatçı, paylaşımında marşı dinlemek isteyenler için çeşitli mecralardan linklere de yer verdi.

Marşın sözleri şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

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