Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: Sen Rahat Uyu

Marşın sözleri şöyle:



Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an



Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam



Sana olan bu aşk ebediyete kadar



Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar



Sen ne karanlıklara ışığına boğdun



O puslu ufuklardan umut olup da doğdun



Sana olan bu aşk ebediyete kadar



Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar



Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını



Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını



Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam



Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an



Sen rahat uyu hiç merak etme Atam



Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan



Sen rahat uyu hiç merak etme Atam



Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman