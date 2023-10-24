Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: Sen Rahat Uyu

Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşı yayınladı. Megastar, marşın çıkışını sosyal medya hesabından duyururken, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş SEN RAHAT UYU yayında" ifadesini kullandı.
Sanatçı, paylaşımında marşı dinlemek isteyenler için çeşitli mecralardan linklere de yer verdi.
Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş SEN RAHAT UYU yayında♥️🇹🇷https://t.co/7z9vgYF4uF— Tarkan (@tarkan) October 23, 2023
#SenRahatUyu #Atatürk #Cumhuriyet100Yaşında
Marşın sözleri şöyle:
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman
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