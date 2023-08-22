Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu'nda konser verdi

Tarkan; Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti gibi sanatçıların yer aldığı Monte Carlo Sporting Festivali'nin kapanış konserini verdi.

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu'nda konser verdi

, Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda dördüncü kez verdi.

Fransız Rivierası’nın gözdesi ’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi. Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti, Nile Rodgers&Chic gibi sanatçıların yer aldığı festivalin kapanış konserinde Megastar sahne aldı.

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu'nda konser verdi - 1

Sahnede iki saat kalan sanatçı yaklaşık 21 şarkı seslendirdi. Yoğun istek üzerine biss için tekrar sahneye çıktı.

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu'nda konser verdi - 2

TARKAN İLK KEZ KENDİ TASARLADIĞI KIYAFETLERLE SAHNE ALDI

İlk kez kendi tasarladığı kıyafetlerle sahne alan Megastar, sahnede iki farklı kostüm giydi. Tarkan’ın tasarladığı kostümleri Gökay Gündoğdu hayata geçirdi.

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