Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu'nda konser verdi

Tarkan, Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda dördüncü kez konser verdi.



Fransız Rivierası’nın gözdesi Monaco’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi. Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti, Nile Rodgers&Chic gibi sanatçıların yer aldığı festivalin kapanış konserinde Megastar Tarkan sahne aldı.



Sahnede iki saat kalan sanatçı yaklaşık 21 şarkı seslendirdi. Yoğun istek üzerine biss için tekrar sahneye çıktı.

TARKAN İLK KEZ KENDİ TASARLADIĞI KIYAFETLERLE SAHNE ALDI



İlk kez kendi tasarladığı kıyafetlerle sahne alan Megastar, sahnede iki farklı kostüm giydi. Tarkan’ın tasarladığı kostümleri Gökay Gündoğdu hayata geçirdi. Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır Haberi Görüntüle