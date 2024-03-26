The Beekeeper'ın yönetmeni David Ayer'in yeni projesi belli oldu

"Fury", "Gerçek Kötüler" (Suicide Squad), "İlk Gün" (Training Day) gibi yapımlarla tanınan ve son filmi "Arıcı: Ölüm Kovanı" (The Beekeeper) ile beklenmedik bir gişe başarısı yakalayan David Ayer yeni proje için kolları sıvadı.

Senaryosunu Cameron Alexander'ın kaleme aldığı Heart of the Beast adlı filmin yapımcılığını Oscar ödüllü Damien Chazelle üstleniyor.

2017'den bu yana geliştirme aşamasında olan "Heart of the Beast", eski bir deniz komandosu ve köpeğinin Alaska'nın derinliklerinde mahsur kaldıktan sonra medeniyeti bulma çabalarını konu alıyor.