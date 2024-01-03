The Office geri dönecek mi? Craig Robinson yanıtladı

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı, Dunder Mifflin isimli kağıt şirketinin Scranton şubesinde yaşananları konu eden "The Office" dizisinin yeniden çekileceği iddia edilmişti.
2013 yılında sona eren dizinin yapımcısı Greg Daniels, birkaç ay önce dizinin yeniden başlayabileceğini söylemişti.
"DARYL PHILBIN'İ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTERİM"
Bundan aylar sonra The Office dizisinde depo müdürü Darryl Philbin'i canlandıran Craig Robinson, The A.V. Club'a verdiği röportajda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Craig Robinson, "Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Darryl'ı yeniden canlandırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum" dedi.
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