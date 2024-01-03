The Office geri dönecek mi? Craig Robinson yanıtladı

"DARYL PHILBIN'İ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTERİM"

Bundan aylar sonra The Office dizisinde depo müdürü Darryl Philbin'i canlandıran Craig Robinson, The A.V. Club'a verdiği röportajda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.



Craig Robinson, "Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Darryl'ı yeniden canlandırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum" dedi.