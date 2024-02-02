Tim Burton yönetecek: "Dev Kadının Saldırısı" yeniden izleyiciyle buluşacak

1950'lerin kült filmi "Attack of the Fifty Foot Woman" (Dev Kadının Saldırısı) usta yönetmen Tim Burton tarafından yeniden beyazperdeye taşınacak.

Tim Burton yönetecek: "Dev Kadının Saldırısı" yeniden izleyiciyle buluşacak

Bir süredir Monica Belluci ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Tim Burton, Beetlejuice 2’den önce 1958 yılında izleyicilerle buluşan siyah beyaz bilimkurgu yapımı "Attack of the 50 Foot Woman"ı yeniden çekecek.

Senaryosunu Gillian Flynn'in kaleme aldığı yapımın yeni versiyonu, orijinal filme yeni bir bakış açısı sunacak.

Tim Burton yönetecek: "Dev Kadının Saldırısı" yeniden izleyiciyle buluşacak - 1

Bir uzaylıyla yakın temas yaşayan Nancy Archer’ın (Allison Hayes) başına gelen ürpertici olayları konu alan "Attack of the Fifty Foot Woman" (Dev Kadının Saldırısı) filminin yeni versiyonunun yapımcılığını Tim Burton, Andrew Mittman ve Tommy Harper üstlenecek.﻿

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