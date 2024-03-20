Timothée Chalamet'in yükselişi devam ediyor: John Travolta'nın 45 yıllık rekorunu kırdı

Timothée Chalamet, yüksek hasılat yapan iki filmde başrol oynayarak gişe rekorları kırmaya devam ediyor.



Dünya çapında 630 milyon doların üzerine hasılat yapan Wonka'da başrolü üstlenen oyunucu ayrıca şu anda beyazperdenin en çok konuşulan filmi Dune: Part Two'daki performansıyla beğenileri topladı.



28 yaşındaki "A-List" ünlüsü, "Dune" devam filmi ve ondan önce vizyonda olan "Wonka" ile birlikte, sekiz ay içinde gösterime giren, en çok hasılat yapan iki filmde de başrolde yer alan az sayıdaki oyunculardan biri oldu.



Bu rekor daha önce 1977 yapımı "Saturday Night Fever" ve 1978 yapımı "Grease" filmleriyle John Travolta'ya aitti.

1 YILDA 1 MİLYAR DOLAR



Şu anda vizyonda olan Dune Part 2, 1 Mart itibarıyla vizyona girdi. Film gösterime girdiği günden bu yana geçen 20 günde 500 milyon dolar hasılat barajını aştı. Böylelikle ünlü oyunucun bu yıl içinde başrolde yer aldığı iki film 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

