Tiyatro Ak'la Kara seyircilerin getirdiği oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracak

Tiyatro Ak'la Kara'nın "Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye" kampanyası kapsamında mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak.



Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler, yazdıkları notları da ekleyebileceği hediye oyuncakları gösteriden sonra oturdukları koltuklara bırakabilecek.



Açıklamada, "Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları. Şimdi onların yüzünü güldürme, yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin" denildi.



Tiyatro Ak'la Kara, mart boyunca Ankara, İstanbul ve Adapazarı'nda gerçekleştireceği gösterimlerde "On Kişiydiler" ve "Muhteşem İkili" oyunlarını sahneleyecek. Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına yarın klasik müzik konseri verilecek Haberi Görüntüle