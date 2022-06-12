Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi.



Başkentin Şibuya bölgesinde bulunan Yoyogi'deki fuar alanında yapılan festivale Japon ve Türkler ilgi gösterdi.



Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan seçkin ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti.



Anadolu mutfağından örneklerin sunulduğu festivalde yiyecek ve içecek satış noktalarının önünde kuyruklar oluştu.