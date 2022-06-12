Örümcek Adam'ın 60. yılında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok yeniden gösteriliyor

Örümcek Adam serisinin sevilen Spider Man'leri Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın birlikte yer aldığı videoyla 60. yıla özel olarak Eve Dönüş Yok'un (No Way Home) bir versiyonunun yayınlanacağı duyuruldu.

Örümcek Adam'ın 60. yılında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok yeniden gösteriliyor

Haberler 12.06.2022 - 14:18 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 14:20

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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) kamera arkası görüntüleri

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) kamera arkası görüntüleri

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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) yeni rekor

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) yeni rekor

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Sevilen Marvel karakteri Örümcek Adam'ın hayranları için, karakterin yaratılmasını 60. yılına özel yeniden gösterim planlandı. Geçtiğimiz aylarda gösterime giren ve büyük ilgi gören Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmi, 'The More Fun Stuff' adlı yeni bir versiyonla gösterilecek. Yeniden gösterim haberi, serinin sevilen Spider-Man'leri Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın birlikte yer aldığı videoyla duyuruldu. Üç Spider-Man'in bir araya geldiği görüntüler, Spider-Man: No Way Home adlı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. 

Oldukça eğlenceli bir videoya imza atan ve tek tek "Ben Örümcek Adam'ım" diye giriş yaparak birbirleriyle şakalaşmaktan çekinmeyen üçlü, Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff’ın da duyurusunu yaptı.

Yeni versiyonun vizyon tarihi şimdilik yalnızca ABD ve Kanada için 2 Eylül olarak belirlendi. Ancak diğer ülkelerdeki vizyon tarihi için yakında duyuru yapılacağı belirtildi.

SPIDER MAN: NO WAY HOME'UN FRAGMANI

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