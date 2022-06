Örümcek Adam'ın 60. yılında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok yeniden gösteriliyor

Sevilen Marvel karakteri Örümcek Adam'ın hayranları için, karakterin yaratılmasını 60. yılına özel yeniden gösterim planlandı. Geçtiğimiz aylarda gösterime giren ve büyük ilgi gören Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmi, 'The More Fun Stuff' adlı yeni bir versiyonla gösterilecek. Yeniden gösterim haberi, serinin sevilen Spider-Man'leri Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın birlikte yer aldığı videoyla duyuruldu. Üç Spider-Man'in bir araya geldiği görüntüler, Spider-Man: No Way Home adlı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Oldukça eğlenceli bir videoya imza atan ve tek tek "Ben Örümcek Adam'ım" diye giriş yaparak birbirleriyle şakalaşmaktan çekinmeyen üçlü, Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff’ın da duyurusunu yaptı.