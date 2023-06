Tom Hanks bazı filmlerinden nefret ediyor

66 yaşındaki Hanks, film adı vermemeyi tercih etti ama oyuncu daha önce Brian DePalma filmi Şenlik Ateşi'nin (The Bonfire Of The Vanities) en kötü filmlerinden biri olduğunu söylemişti.

Hanks, filmlerin son halini görmeden bir filmin iyi olup olmayacağını anlamanın bir yolu olmadığını söyledi. Aktör, "Bunu söylemenin bir yolu yok çünkü süreç çok yavaş. Ve çok spesifik" ifadelerini kullandı. Oyuncu "Sadece inancınız ve umudunuz olabilir. Ve inanç ve umuttan daha büyük ne olabilir?" dedi.