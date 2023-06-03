Tom Hanks bazı filmlerinden nefret ediyor

Wes Anderson yönetmenliğinde Asteroit Şehir filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Oscar'lı oyuncu Tom Hanks, rol aldığı bazı filmleri sevmediğini söyledi. The New Yorker'a konuşan oyuncu, "Tamam, şunu kabul edelim: Hepimiz nefret ettiğimiz filmler izlemişizdir" dedi.
66 yaşındaki Hanks, film adı vermemeyi tercih etti ama oyuncu daha önce Brian DePalma filmi Şenlik Ateşi'nin (The Bonfire Of The Vanities) en kötü filmlerinden biri olduğunu söylemişti.
Hanks, filmlerin son halini görmeden bir filmin iyi olup olmayacağını anlamanın bir yolu olmadığını söyledi. Aktör, "Bunu söylemenin bir yolu yok çünkü süreç çok yavaş. Ve çok spesifik" ifadelerini kullandı. Oyuncu "Sadece inancınız ve umudunuz olabilir. Ve inanç ve umuttan daha büyük ne olabilir?" dedi.
Öte yandan, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Asteroid City filmi 16 Haziran'da sinemalarda.