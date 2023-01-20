Tom Hanks: Neden kimse bu filmimi konuşmuyor?

Forrest Gump, Er Ryan'ı Kurtarmak, Yeşil Yol ve Sıkıysa Yakala gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tom Hanks, bir filminin yeterince övgü almamasından yakındı. İki Oscar ödüllü oyuncuya göre, 2002 yapımı gangster filmi Azap Yolu (Road to Perdition) kariyerinin en iyi filmlerinden biri.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FİLMDİ"



Oyuncu, verdiği röportajda bu filmin yeterince tartışılmadığını söylerken "Her nedense kimse Azap Yolu'ndan bahsetmiyor ve bu benim için çekmesi inanılmaz derecede önemli bir filmdi" dedi.

Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmden bahseden Hanks "Filmde ben varım, şapkalı Jude Law ve Daniel Craig gibi sektör tarihindeki en büyük sinema varlıkları haline gelen iki adam var" dedi.

Max Allan Collins'in romanından uyarlanan 2002 yapımı filmde Hanks, oğlunun bir cinayete tanık olmasıyla kefaret yoluna giren bir baba olan çete infazcısı Michael Sullivan'ı canlandırıyor.