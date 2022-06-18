Tom Hardy Venom 3 ile ilgili paylaşım yaptı

Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 filmiyle ilgili ilk paylaşım, başrol oyuncusu Tom Hardy ’ den geldi. İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından filmin senaryosunun görselini paylaştı. Filmin senaryosunu Kelly Marcel kaleme alırken hikayesini Venom: Let There Be Carnage filminde olduğu gibi Hardy ve Marcel birlikte yazdı.

KONUSU AÇIKLANMADI



Hardy’nin Eddie Brock karakteriyle döneceği Venom 3 filminin konusu ise henüz açıklanmadı. Serinin ilk filmleri Venom ve Venom: Let There Be Carnage, eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı. Seyirciyle buluşan ilk iki film, küresel gişede toplamda 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti.