Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'ne gelenleri "imparator kelebeği" karşılıyor

Yaban hayatının tüm unsurlarının ekosistem için çok önemli olduğunu vurgulayan Yeltekin, biyosfer içerisinde yaşayan tüm organizmaların bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğunu anlattı.



Yeltekin, Edirne'deki müzede biyoçeşitliliğin özetini tek bir çatı altında sergileyip ziyaretçilere görme şansı sunduklarını belirtti.



Müzenin yaban hayatı örnekleri açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu anlatan Yeltekin, şöyle konuştu:

"Müzede çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait 734 türden 1923 örnek sergileniyor. Bunun yanında 100 bini aşkın böcek materyali ve yaklaşık tanımlanmış 2 bin böcek türü ve 1000'i aşkın iskelet-doldurulmuş omurgalı örnekleri ve 15 bini aşkın bitki örneklerini içeren uluslararası herbaryum mevcut. Kısacası yaban hayatına ve doğaya ilişkin birçok canlı örneğini müzede görme ve tanıma fırsatı sunuyoruz."

