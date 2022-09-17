Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlı'ğınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali başladı.

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 12:37

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor

Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor

Category

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer katılımcılar, Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Troyalılar Geliyor" temalı yürüyüş, marşlar eşliğinde Türk bayraklarıyla Valilik önündeki Troya Atı'nın bulunduğu alana kadar devam etti. Daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının gösterisi sunuldu.

Gösteri sonrası konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivali başta Çanakkale'mize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bugün burada festivalimizi başlatıyoruz" dedi. 

Festival 25 Eylül'de sona erecek.

Troya Kültür Yolu Festivali başladı - 1

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...