Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer katılımcılar, Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.



"Troyalılar Geliyor" temalı yürüyüş, marşlar eşliğinde Türk bayraklarıyla Valilik önündeki Troya Atı'nın bulunduğu alana kadar devam etti. Daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının gösterisi sunuldu.



Gösteri sonrası konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivali başta Çanakkale'mize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bugün burada festivalimizi başlatıyoruz" dedi.



Festival 25 Eylül'de sona erecek.