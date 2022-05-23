Türk tarihinin izleri belgesel oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Sinema Destekleri kapsamında desteklenmesine karar verilen belgesel filmleri açıkladı. Bu kapsamda Türk tarihinin izlerinive bilhassa Özbekistan’da Türk kültürünün doğuşunu konu alan 'Doğu’dan Batıya Kültür Yolu Özbekistan' diğer adıyla 'Türk Tarihinin İzinde Özbekistan' belgeselinin de desteklenmesine karar verildi. Yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılacak olan belgeselin konusu bir ilk olma özelliği taşıyor. İki ülke halkı tarafından tanınan önemli bir oyuncunun sunuculuğunu üstleneceği belgesel Türkçe, İngilizce, Özbekçe ve Azerice gibi farklı dillerde de hazırlanacak.

YÖNETMEN UMUT METE SOYDAN KİMDİR?



Belgesel Filmin yönetmenliğini ise son yıllarda hazırladığı farklı belgesel filmler ile dikkat çeken ve son olarak “Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi” ile yılın belgeseli ödülünü alan Umut Mete Soydan yapacak.



Asya kıtasının birbirine en uzak iki ülkesi olan “Türkiye ve Japonya” arasındaki tarihi süreci ve Japonya’da Türklere ait izleri konu alan belgesel, TRT’de son 6 ay içerisinde 12 farklı tekrar yayınlanmıştı. Belgesel halen 3 farklı dilde yayınlanmaya devam ediyor.