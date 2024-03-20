Türkan Şoray ve Fatma Girik Parkı açıldı

Akgün sözlerine "Altına bildiğiniz betondan dereyi yaptık. İSKİ genel müdürümüz ve ekibi yaptı. Yani Ekrem başkanımız yaptı. Şimdi buradan giden sular fark edilmiyor. Deniz hiç bulanmıyor. Artık kimse foseptik de bağlayamıyor. Yaklaşık 30 santim kalınlığında duvarlar, içi de olduğu gibi demir. Ebedi olarak bu dere burada yaşayacaktır. Türkan sultanı ben 1970'de tanıdım. Ediz Hun ile çektikleri filmde orada biz de figürandık. Fatma Girik ile de belediye başkanlığından itibaren çok özel dostluğumuz, çok yakın aile birliğimiz var, rahmetli oldu" diye devam etti.

"BURAYI ÇOK GÜZEL BİR YAŞAM ALANI HALİNE ÇEVİRDİK"



İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise "Burası ıslah edilmemiş bir dereydi. Öncelikle bu dereyi ıslah ettik. Ortaya koyduğumuz Yeşil İstanbul vizyonu çerçevesinde burayı çok güzel bir yaşam alanı haline çevirdik. 4 bin 250 metrekare alan Serinpınar deresi yaşam alanı oldu. Sayın başkanım çok büyük bir kadirşinaslık örneği vermiş. Teşekkür ediyorum, kutluyorum. İki değerli sanatçımızın ismi buralara verilerek açıkçası yaptığımız eser daha da anlam kazanmış oldu. Bu 4 bin 250 metrekare içesinde dinlenme alanları, piknik alanları, 1200 metre yürüyüş yolu yapıldı. Buraya 2 bin 225 metrekare çim alan, 103 tane yeni ağaç diktik. 2 bin 600 adet çalı bitkisi, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, çocukların gözdesi 1 adet zipline bu mahalle halkı için, Büyükçekmece için çok önemli bir yatırımı, çok önemli bir eseri buraya kazandırmış oluyoruz."