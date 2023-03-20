Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Almanya ve Türkiye arasında en önemli kültür-sanat diyaloğu olarak nitelendirilen Türkiye-Almanya Film Festivali 27. kez düzenlendi. Festivalin son gününde toplam 9 ödül sahiplerini buldu.

Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 10-19 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Türkiye-Almanya Festivali, ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Birce Akalay'ın jüri üyeliği yaptığı festivalde, Türkiye'den katılan 'Çilingir Sofrası' ve 'Karanlık Gece' filmleri üç ödül birden aldı.

İşte Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüle layık görülen yapımlar:

Uzun Metraf Film Yarışması

En iyi film: The Ordinaries (Vasatlar) /Sophie Linnenbaum

Büyük Jüri Ödülü

Film: Çilingir Sofrası/Ali Kemal Güven

En İyi Kadın Oyuncu: Hanna van Vliet/Der verlorene Zug (Kaybolan Tren)

Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş/Karanlık Gece (Dunkle Nacht)

Seyirci Ödülü

Karanlık Gece / Özcan Alper

Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

Öngören Ödülü

Der lange Weg von Sinti und Roma (Sinti Roma’nın uzun yolu)/Adrian Oeser

Kısa Film Yarışması

En iyi kısa film: Alles auf Germania (Herşey Germania’ya) / Behray Raphael Ghobadloo

En iyi ikinci kısa film: Triumph des Schauspielers (Oyuncunun Zaferi)/Daniel Holzberg

En iyi üçüncü kısa film: Killing Bagheera/Muschirf Shekh Zeyn

kapsamında Türkiye ve Almanya’dan toplam 58 etkinliğe altı binden fazla seyirci katıldı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...