Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 10-19 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Türkiye-Almanya Film Festivali, ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Birce Akalay'ın jüri üyeliği yaptığı festivalde, Türkiye'den katılan 'Çilingir Sofrası' ve 'Karanlık Gece' filmleri üç ödül birden aldı.
İşte Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüle layık görülen yapımlar:
Uzun Metraf Film Yarışması
En iyi film: The Ordinaries (Vasatlar) /Sophie Linnenbaum
Büyük Jüri Ödülü
Film: Çilingir Sofrası/Ali Kemal Güven
En İyi Kadın Oyuncu: Hanna van Vliet/Der verlorene Zug (Kaybolan Tren)
En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş/Karanlık Gece (Dunkle Nacht)
Seyirci Ödülü
Karanlık Gece / Özcan Alper
Öngören Ödülü
Der lange Weg von Sinti und Roma (Sinti Roma’nın uzun yolu)/Adrian Oeser
Kısa Film Yarışması
En iyi kısa film: Alles auf Germania (Herşey Germania’ya) / Behray Raphael Ghobadloo
En iyi ikinci kısa film: Triumph des Schauspielers (Oyuncunun Zaferi)/Daniel Holzberg
En iyi üçüncü kısa film: Killing Bagheera/Muschirf Shekh Zeyn
Festival kapsamında Türkiye ve Almanya’dan toplam 58 etkinliğe altı binden fazla seyirci katıldı.