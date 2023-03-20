Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 10-19 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Türkiye-Almanya Film Festivali, ödüllerin verilmesiyle sona erdi.



Birce Akalay'ın jüri üyeliği yaptığı festivalde, Türkiye'den katılan 'Çilingir Sofrası' ve 'Karanlık Gece' filmleri üç ödül birden aldı.



İşte Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüle layık görülen yapımlar:



Uzun Metraf Film Yarışması



En iyi film: The Ordinaries (Vasatlar) /Sophie Linnenbaum



Büyük Jüri Ödülü



Film: Çilingir Sofrası/Ali Kemal Güven



En İyi Kadın Oyuncu: Hanna van Vliet/Der verlorene Zug (Kaybolan Tren)



En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş/Karanlık Gece (Dunkle Nacht)



Seyirci Ödülü



Karanlık Gece / Özcan Alper Öngören Ödülü



Der lange Weg von Sinti und Roma (Sinti Roma’nın uzun yolu)/Adrian Oeser



Kısa Film Yarışması



En iyi kısa film: Alles auf Germania (Herşey Germania’ya) / Behray Raphael Ghobadloo



En iyi ikinci kısa film: Triumph des Schauspielers (Oyuncunun Zaferi)/Daniel Holzberg



En iyi üçüncü kısa film: Killing Bagheera/Muschirf Shekh Zeyn



Festival kapsamında Türkiye ve Almanya’dan toplam 58 etkinliğe altı binden fazla seyirci katıldı.