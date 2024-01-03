Türkiye Yazarlar Birliği'nden ETÜ’lü akademisyene ödül

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydar'ın, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hayatına dair kaleme aldığı "Kızıl Elma'ya Adanmış Bir Ömür: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa" adlı biyografik eser, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda biyografi kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Eser, Türk tarihine ve kültürüne önemli bir katkı sunarken, Aydar'ın akademik birikimi ve derin araştırmalarıyla öne çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aydar’ı tebrik ederek, “Metin hocamızın aldığı ödül hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu ödül zaman mefhumu gözetmeksizin yapılan ciddi bir çalışmanın meyvesidir. Kendisini bir kez daha gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.