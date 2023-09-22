Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne filminin özel gösterimi yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül'de düzenlenen 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bir alışveriş merkezindeki Türkiye prömiyeri öncesinde sanatçılar ve gazetecilere yönelik özel gösterimde sahnelendi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan sanatçı ve gazeteciler, burada filmi izledi.
Filmi izleyenlerden yönetmen Reis Çelik, Nuri Bilge Ceylan'ın aslında bir romancı olduğunu söyledi. Ceylan'ın, "romanın görselini yazan ve çeken bir yönetmen" olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda Türkiye sinemasının dünyadaki en tanınır birkaç yönetmeninden birisi. O anlamda Nuri'nin Türkiye sinemasına kattığı çok şey var ama onu izleyip de devamlılığını getirmeye yönelik çok aday göremiyorum. Bu, aslında biraz yeni kuşakta sorunlu bir bölüm diye düşünüyorum. Nuri Bilge'ye ulaşmak da zor iş tabii ki. Onu da anlıyorum. Umarım bu sene Oscar'da ilk 5'te artık Nuri'yi görmemiz gerekiyor çünkü sinemada bu kadar iyi roman yazan dünyada da çok fazla yönetmen yok."
Yönetmen Şerif Gören de filmi çok beğendiğini belirterek, "Bana göre Nuri'nin en iyi filmi. Hatta şunu söyleyeyim; Nuri'yi kıskandım" dedi.
Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin oynadığı "Kuru Otlar Üstüne", 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış, Türkiye'nin Oscar'da da "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.
BİLET GELİRİ DEPREM BÖLGESİNE AKTARILACAK
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.
Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.
İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.
KONUSU HAKKINDA
Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.
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