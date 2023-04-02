Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filmi oyuncusu Christo Jivkov hayatını kaybetti

Mel Gibson’ın yönettiği “Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi” filmindeki rolüyle tanınan Bulgaristanlı oyuncu ve yapımcı Christo Jivkov, 48 yaşında hayata veda etti.



Deadline sitesindeki habere göre Jivkov, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Jivkov, dün Los Angeles’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Oyunculuğa 1996’da başlayan Jivkov, Bulgaristan ve İtalya yapımı filmlerde rol aldı.

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