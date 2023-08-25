Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

Festival kapsamında "Açık Kapılar Ardında", "Annesinin Kuzusu", "Ceylin", "Karganın Uykusu", "Kıyıda", "Suyun Üstü" filmlerinin dünya prömiyerleri, "Bir Gün 365 Saat" ve "Öte" filmlerinin ise Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirilecek.



En iyi film ödülünün 500 bin lira olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda tüm kategorilerde 1 milyon 60 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​​​​​​​​