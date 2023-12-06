UNESCO listelerine 4 kültürel mirasını daha kaydettiren Türkiye sıralamada 2'nciliğe yerleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın bugünkü oturumunda Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha koruma altına alındığını bildirdi.

DÖRT KÜLTÜREL MİRAS DAHA LİSTEYE EKLENDİ

Türkiye'nin yaşayan mirasları "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ile "Tezhip Sanatı"nın listeye alınması kararının hayırlı olmasını dileyen Ersoy, "Türkiye aynı zamanda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 30'a ulaşan kültürel değeriyle, en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu." ifadelerini kullandı.