Ünlü caz sanatçısı Wayne Shorter hayatını kaybetti

Tüm zamanların en iyi saksafoncuları arasında gösterilen Wayne Shorter, 89 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. 1950'li yılların son dönemindeki caza katkılarıyla tanınan 12 Grammy ödüllü sanatçının vefat haberini basın sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bir dönem Miles Davis, Carlos Santana ve Herbie Hancock gibi isimlerle birlikte çalışan Shorter'ın ölümü üzerine pek çok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Herbie Hancock, "En iyi arkadaşım Wayne Shorter, yüreğinde cesaret, herkese sevgi ve şefkat sunan ruhuyla bizi terk etti. Yeri doldurulamaz" paylaşımında kullandı.