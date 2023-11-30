Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi sona erdi

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi sona erdi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Pavyonu, büyük ilgi görerek öne çıkan pavyonlar arasında yer aldı.

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi sona erdi

Günümüzün en önemli mimarlık etkinliklerinden biri kabul edilen Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 26 Kasım’da sona erdi. 20 Mayıs’tan bu yana devam eden bienal, 285 bini biletli olmak üzere toplamda 300 bine yakın kişiyi ağırlayarak tarihinin en çok ziyaretçi alan ikinci mimarlık bienali oldu. 

Türkiye Pavyonu’nda Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi

Bienalin ana mekânlarından Arsenale’de yer alan Türkiye Pavyonu, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş küratörlüğünde Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi projesini ağırladı.   Proje, terk edilmiş binaları dönüştürmeyi odağına alarak, mimarlıkta yaşanan köklü değişimler ile yapay zekâ ve robot gibi yeni teknolojilerin yardımıyla umut dolu öneriler sundu. Projeye dair küratörlerin görüşlerini içeren sergi videosu İKSV YouTube kanalında izlenebilir. 

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi sona erdi - 1

Serginin hazırlık döneminde Türkiye genelindeki hayalet yapıları belgelemek üzere yapılan açık çağrı yoğun ilgi gördü. Toplanan 900’ü aşkın bina fotoğrafı ve videosundan oluşan bir seçkiye sergi alanında ve projenin kitabında yer verildi. Bu kolektif arşive projenin Instagram hesabından ulaşılabilir.

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