Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu açıldı

İtalya'nın Venedik kentindeki Arsenale muhitinde iki yılda bir yapılan Venedik Bienali 'nin 59. Uluslararası Sanat Sergisi ön izleme günüyle kapılarını sanatseverlere açtı. Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nun açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı. Açılışa Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Serginin Kuratörü Bige Örer ile çok sayıda davetli katıldı. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur'un "Evvel zaman içinde…" isimli yeni eseri sergileniyor. Sergi, insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, serginin açılışında yaptığı değerlendirmede, "Kültür ve sanatın ortak dil ve küresel markası olan Venedik Bienali, 120 yılı aşkın süredir gerçekleşiyor. Özellikle sanat sergilerinin de 59'uncusu düzenleniyor. Bu bağlamda bu sene biz Türkiye Pavilyonu'nda Füsun Onur Hanımefendinin performansıyla katılıyoruz Türkiye olarak. 31 yıldır da Türkiye olarak bu etkinliklere katılıyoruz. Bu etkinlikler sırasında katılmamızda büyük destekleri olan, gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta Dışişleri Bakanlığımız, İKSV'ye şükran borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Ersoy Bakanlık olarak Venedik Bienali’ne katılım konusunda 31 yıldır her daim gereken desteği verdiklerini belirterek, "Kültür, sanatın birleştirici gücünün çok önemli olduğu günlerden geçiyor ülkemiz. Bu bağlamda aslında güzel de bir rol oynuyor Venedik Bienali. Bu birleştiriciliğe en çok ihtiyaç duyulan yıllarda bizlere ülke olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanata verdiğimiz destekleri arttırarak devam edeceğiz" dedi.



Türkiye'nin Arsenale'de 20 yıllık kiralama ile burada bir alan sahibi olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu çok önemli. Birçok ülke böyle bir alan sahibi olmak için sıra bekliyor. Açılsa da bir yer alsak diye bekliyorlar. Aslında Türkiye önemli bir pozisyon almış durumda. İnşallah diğer bölgesinde açılma olursa orada da Türkiye olarak yer almak isteriz. Bu bağlamda STK’lerimizin, bakanlıklarımızın yapacağı her türlü girişime Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak destek vermeye hazırız" diye konuştu.



"BU TARZ ETKİNLİKLERE İSTANBUL'UN DAHA FAZLA EV SAHİPLİĞİ YAPMASI LAZIM"

Bu tarz etkinlikleri Türkiye’ye getirmenin de önemine değinen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin buralarda temsil edilmesi çok çok önemli ama ülkemizdeki etkinliklerde de burada gördüğümüz güzel örneklerin aktarılması çok önemli. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Geçen sene başladık. 28 Mayıs’ta 2’incisini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu tarz etkinliklerin de ağırlıklı olduğu bir festival haline yıllar içinde dönüşecek. Tabii biz daha işin başındayız. ama bu tarz etkinliklere İstanbul’un daha fazla ev sahipliği yapması lazım ki bizde de bu tarz organizasyonlar gerçekleşiyor. Onlara da daha fazla destek vererek, gelişimini sağlamamız gerekiyor."



Türkiye'nin Venedik Bienali'ndeki yeri için halihazırda 2034'e kadar sözleşmesi olduğunu dile getiren Ersoy, "Kontrat 20 yıllık, 2034’e kadar ama buranın kendi otoritesi karar verecek ama bu tarz organizasyonlarda öncelik mevcut ev sahibinin oluyor. Süre uzatma talep edildiğinde öncelik ev sahibine soruluyor. Biz tabii ki devam kararı alacağız ve devam edeceğiz. Bizim derdimiz burayı devam ettirmek değil, mümkünse diğer bölgesinde de bir yer sahibi olmak" yorumunu yaptı.



58 ülkeden 200'ü aşkın sanatçının eserleriyle yer alacağı Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan - 27 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.