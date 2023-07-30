Will Smith: Hollywood grevi mesleğimiz için dönüm noktasıdır

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan greve ünlü Hollywood yıldızı Will Smith de destek verdiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Oscar ödüllü oyuncu "Bu grev mesleğimiz için bir dönüm noktasıdır" dedi.

