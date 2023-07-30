Will Smith: Hollywood grevi mesleğimiz için dönüm noktasıdır

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan greve ünlü Hollywood yıldızı Will Smith de destek verdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Oscar ödüllü oyuncu "Bu grev mesleğimiz için bir dönüm noktasıdır" dedi.
Smith "Bir oyuncu olarak 33 yıllık kariyerimde bazen kendimi Philly'deki çocuk gibi hissediyorum. Bunca zaman bir aktör olarak çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum, çok minnettarım" ifadelerini kullandı.
Will Smith gibi büyük Hollywood yıldızlarının ellerinde pankartlarla greve katıldığı anlar çok nadir görüldü. Jane Fonda, Chloe Grace Moretz, Jessica Chastain, Colin Farrell, Vannesa Hudgens ve Bryan Cranston bu isimlerden birkaçı.
GREV HAKKINDA
63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Mayıs ayında greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil olmuştu. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.
CLOONEY DE DESTEK VERMİŞTİ
CNN'e konuşan Clooney, "Bu grev sektör için bir dönüm noktasıdır. Çok sayıda oyuncu ve yazar hayatını sürdürme kabiliyetini kaybetti. Sektörün hayatta kalabilmesi için bunun değişmesi gerekiyor. Oyuncular için bu değişim yolculuğu şimdi başlıyor" dedi
TAMAMEN DURABİLİR
Grev nedeniyle Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor. Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
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