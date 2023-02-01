Will Smith ve Martin Lawrence yeni Bad Boys filminde bir araya geliyor

1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.

İlk filminin ardından 2003 yılında “Bad Boys II”, 2020’de “Bad Boys for Life” ile seyirci ile buluşan gişe rekortmeni serinin, dördüncü filminin çekilip çekilmeyeceği bir süredir merak ediliyordu.

Instagram videosunda bir araya gelen iki ünlü oyuncu, resmi olarak Bad Boys 4’un geleceğini takipçileriyle paylaştı. Filmin hayranlarında ve aksiyon severlerde heyecan uyandıran paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.