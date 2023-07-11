Yapı Kredi bomontiada caz akşamlarında Subway Jazz Station

Yapı Kredi bomontiada “Avluda Caz” konser serisi, 20 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00’de Subway Jazz Station grubuyla devam ediyor.



Vokalde Bestem Yuvarlak, saksafonda Serhat Talay, gitarda Barış Ünal ve Ozan Göğüş’ten oluşan grup; ballad, swing, bossa nova ve blues türlerinin en güzel örneklerinden oluşan repertuarları ile izleyici karşısına çıkacak.



Yapı Kredi bomontiada “Avuda Caz” serisi konserlerine katılım ücretsizolarak gerçekleştiriliyor.

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