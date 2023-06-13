"Ye, Dua Et, Sev"in yazarı tepkiler üzerine kitabını yayımlamaktan vazgeçti

Kitaplarının çok satmasıyla bilinen, "Ye, Dua Et, Sev" kitabı sinemaya da uyarlanan yazar Elizabeth Gilbert, yeni kitabı "The Snow Forest"ı (Kar Ormanı), hikayenin Rusya'da geçmesi nedeniyle gelen eleştiriler üzerine ertelediğini duyurdu.
Penguin Random House web sitesinde yer alan ve sonradan silinen sayfada, kitap hakkında verilen bilgiye göre roman, 20. yüzyılın ortalarında uzak Sibirya’da geçiyor ve Sovyet rejiminden izole yaşayan gözlerden uzak bir ailenin hikayesini anlatılıyor.
Gilbert, Instagram'da bir video yayınlayarak, kitabın duyurulmasının ardından gelen tepkileri şu sözlerle aktardı:
"Ukraynalı okuyucularımdan çok sayıda eleştiri aldım. Konusu ne olursa olsun Rusya'da geçen herhangi bir kitabı yayınlamayı seçeceğim gerçeğiyle ilgili öfke, üzüntü, hayal kırıklığı ve acıyı ifade ettiler. Bu kitabın yayımlanma zamanı değil. Ağır ve aşırı zarar görmüş ve görmeye devam eden insanlara bir zarar daha eklemek istemiyorum."
ÖN SİPARİŞ PARALARI İADE EDİLECEK
Amerikalı yazarın yeni kitabının yayımlanacağı geçen hafta duyurulmuştu ve 13 Şubat 2024'te çıkması planlanıyordu. Bu tarih, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümünden kısa bir süre önceye denk geliyor.
Kitabın ön siparişini veren herkesin parasının iade edileceği belirtildi.
Roman, 1930'larda Sovyet hükümetine direnmeye çalışmak için kendilerini toplumdan uzaklaştıran bir Rus ailesini konu alıyor.
Gilbert'in kitabın yayımlanmasını durdurma kararı, Ukraynalılar tarafından sevinçle karşılanırken, bazı okuyucuları karara tepki gösterdi. Eleştirenler, "Rus oldukları için Tarkovski’nin filmlerini izlemememiz veya Dostoyevski’nin romanlarını da okumamamız mı gerekiyor?" benzeri yorumlar yaptı.
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