"Ye, Dua Et, Sev"in yazarı tepkiler üzerine kitabını yayımlamaktan vazgeçti

Kitaplarının çok satmasıyla bilinen, "Ye, Dua Et, Sev" kitabı sinemaya da uyarlanan yazar Elizabeth Gilbert, yeni kitabı "The Snow Forest"ı (Kar Ormanı), hikayenin Rusya'da geçmesi nedeniyle gelen eleştiriler üzerine ertelediğini duyurdu.

Penguin Random House web sitesinde yer alan ve sonradan silinen sayfada, kitap hakkında verilen bilgiye göre roman, 20. yüzyılın ortalarında uzak Sibirya’da geçiyor ve Sovyet rejiminden izole yaşayan gözlerden uzak bir ailenin hikayesini anlatılıyor.

Gilbert, Instagram'da bir video yayınlayarak, kitabın duyurulmasının ardından gelen tepkileri şu sözlerle aktardı:

"Ukraynalı okuyucularımdan çok sayıda eleştiri aldım. Konusu ne olursa olsun Rusya'da geçen herhangi bir kitabı yayınlamayı seçeceğim gerçeğiyle ilgili öfke, üzüntü, hayal kırıklığı ve acıyı ifade ettiler. Bu kitabın yayımlanma zamanı değil. Ağır ve aşırı zarar görmüş ve görmeye devam eden insanlara bir zarar daha eklemek istemiyorum."

