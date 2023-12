Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı

"BİZ YAPMASAK BAŞKALARI YAPACAKTI"



SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen de ödül töreninin bu yıl altıncısını düzenlediklerini belirterek, "Hepimizin çocukluğundan bugüne hayatımızda büyük izi olan Türk sinemasını ve bu değerli sektöre ömrünü adamış oyuncularımızı bu vesileyle kutlamak ve bir arada olmak çok değerli. Oyuncusundan yönetmenine, yapımcısından set işçisine sektörün her bir ferdine emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl artarak daha geniş kitlelere ulaşan, sinema aşkıyla yapılan törenimize ilginiz ve katılımınız için teşekkür ederim" diye konuştu.



Usta oyuncu Zihni Göktay ise sinema ve dizileri meşhur olmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, "Tiyatro her zaman bize ekmek parasını verdi ama köfte ve kıyma parasını vermedi. Onun için tiyatro dışında da gittik oynadık. Çocuklarımızın okul masrafını, odun kömür masrafını sinema, televizyon ve radyonun getirdiği paralarla yaptık. Pişman mıyım? Değilim. Biz yapmasak başkaları yapacaktı. Genç oyuncularımıza, usta çırak meselesine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



Gecede Tamer Karadağlı, Aslı Bekiroğlu, Naz Elmas, Hasan Can Kaya, Necati Akpınar, İlker Aksum, Gökhan Mete, Cengiz Küçükayvaz, Mahsun Kırmızıgül, Keremcem, Cemal Hünal, Birol Güven, Şenol Sönmez, Vural Çelik, İdris Üstün, Orhan Oğuz, Devrim Evin, Tuğba Melis Türk, Hikmet Körmükçü ve Tahsin Taşkın ödüle layık görüldü.



Yeşilçam şarkılarının da seslendirildiği törende, vefat etmiş usta oyuncuların isimleri ekrana yansıtılarak yad edildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun