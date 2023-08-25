Yeşilçam'ın emektarı "Artist Ahmet" vefat etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma’’ gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.