Yılbaşı ruhu Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde

Galataport İstanbul’da yeni yıla geri sayım, Boğaz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde, 23-24-25 Aralık'ta Paket Postanesi’ndeki samimi ve sıcak konserlerle başlıyor. İlk olarak Selen Beytekin’in sahnede olacağı konserler, hafta sonu boyunca Fötr Alper Friends, Flapper Swing ve Ladies Gentlemen performanslarıyla ücretsiz olarak devam edecek.

Yılbaşı ruhu Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde

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Yeni yıla geri sayım devam ederken, Paket Postanesi’nin ana kubbesinin altında dev çam ağacı ve yılbaşı süslerinin büyüleyici ortamında gerçekleşecek konserlerin yanı sıra mücevher, parfüm, moda, tasarım, aksesuar, ev ve dekorasyon mağazalarında sevdikleriniz için farklı yılbaşı hediye alternatiflerini seçebileceksiniz.

Boğaz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde, Paket Postanesi’nin samimi ve sıcak ortamındaki konserlerde Selen Beytekin, Fötr Alper & Friends, Flapper Swing ve Ladies & Gentlemen sahne alacak. Caz, blues, müzikal ve yeni yıl şarkıları ile yılbaşı ruhunu yaşatacak hafta sonu konserlerine katılım ücretsiz olacak.

Yılbaşı ruhu Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde - 1

GALATAPORT İSTANBUL PAKET POSTANESİ PROGRAMI

Selen Beytekin

23 Aralık 20.00


Fötr Alper & Friends

24 Aralık 19.00


Flapper Swing

25 Aralık 19.00


Ladies & Gentlemen

23 Aralık 16.00

24-25 Aralık 17.00

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