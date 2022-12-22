Yılbaşı ruhu Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde

Yeni yıla geri sayım devam ederken, Paket Postanesi’nin ana kubbesinin altında dev çam ağacı ve yılbaşı süslerinin büyüleyici ortamında gerçekleşecek konserlerin yanı sıra mücevher, parfüm, moda, tasarım, aksesuar, ev ve dekorasyon mağazalarında sevdikleriniz için farklı yılbaşı hediye alternatiflerini seçebileceksiniz.



Boğaz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde, Paket Postanesi’nin samimi ve sıcak ortamındaki konserlerde Selen Beytekin, Fötr Alper & Friends, Flapper Swing ve Ladies & Gentlemen sahne alacak. Caz, blues, müzikal ve yeni yıl şarkıları ile yılbaşı ruhunu yaşatacak hafta sonu konserlerine katılım ücretsiz olacak.



GALATAPORT İSTANBUL PAKET POSTANESİ KONSER PROGRAMI



Selen Beytekin



23 Aralık 20.00





Fötr Alper & Friends



24 Aralık 19.00





Flapper Swing



25 Aralık 19.00





Ladies & Gentlemen



23 Aralık 16.00



24-25 Aralık 17.00