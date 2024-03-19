Yönetmenin Oscar konuşması tepkilerin odağında

YÖNETMENİN OSCAR KONUŞMASI

Yönetmen konuşmasında "Tüm seçimlerimiz bizi günümüze yansıtmak ve yüzleştirmek için yapıldı, bakın o zaman ne yaptılar demek için değil, bakın şimdi ne yapıyoruz demek için. Filmimiz insanlıktan çıkmanın en kötü noktaya vardığını gösteriyor. Bu geçmişimizi ve bugünümüzü şekillendirdi. Şu an burada Yahudiliklerini ve Holokost'un pek çok masum insan için çatışmaya yol açan bir işgal tarafından gasp edildiğini reddeden insanlar olarak duruyoruz. İster ekimin kurbanları olsun, İsrail'de 7 Ekim'in kurbanları ya da Gazze'de devam eden saldırının kurbanları, bu insanlık dışı muamelenin tüm kurbanları olarak nasıl direneceğiz?" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİLİ

Hollywood dünyasından 450'den fazla Yahudi yapımcı, oyuncu ve çalışan, yönetmenin konuşmasına tepki verdi ve açık bir mektup yayınladı.

Aralarında Eli Roth, Debra Messing, Amy Pascal, Lawrence Bender'ın olduğu birçok isim "Bir insan ırkını yok etmeye çalışan bir Nazi rejimi ile kendi yok edilmesini önlemeye çalışan bir İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik oluşturmak amacıyla Yahudiliğimizin gasp edilmesini reddediyoruz "ifadelerini kullandı.



İLGİ ALANI (THE ZONE OF INTEREST) KONUSU

Film, Auschwitz kampının yanında aileleri için bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikayesini konu alıyor.

