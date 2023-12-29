Zack Snyder'dan James Bond açıklaması: 20 yaşındaki halini görmek harika olurdu

DC Evreni'nin yaratıcısı ve yönetmen Zack Snyder, son röportajında genç bir James Bond karakteri üzerinde çalışmak isteyediğini söyledi.

Zack Snyder'dan James Bond açıklaması: 20 yaşındaki halini görmek harika olurdu

Son dönemde süper kahraman filmlerine ilgi azalırken Snyderverse olarak da anılan DC Genişletilmiş Evreni'nin yaratıcısı ve yönetmen Zack Snyder, izleyicilerin çizgi roman filmlerinden ve fazlasıyla karmaşık, birbirine bağlı evrenlerden bıkmış göründüğünü düşündüğünü ifade etti.

Zack Snyder'dan James Bond açıklaması: 20 yaşındaki halini görmek harika olurdu - 1

JAMES BOND'UN GENÇLİĞİNE ODAKLANMAK İSTİYOR

Daha önce "Watchmen", "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" ve "Justice League" gibi büyük projeler üzerinde çalışmasıyla tanınan Zack Snyder, 20 yaşındaki bir 'u yönetmeyi "harika" bulacağını söyledi.

Zack Snyder'dan James Bond açıklaması: 20 yaşındaki halini görmek harika olurdu - 2

The Atlantic'e konuşan ünlü yönetmen, "20 yaşındaki James Bond'u görmek harika olurdu. Geldiği mütevazı kökler. James Bond olabilmenizi sağlayan gençlik travması ne olursa olsun. Orada bir şeyler olmalı" dedi.

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