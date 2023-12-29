Zack Snyder'dan James Bond açıklaması: 20 yaşındaki halini görmek harika olurdu

Son dönemde süper kahraman filmlerine ilgi azalırken Snyderverse olarak da anılan DC Genişletilmiş Evreni'nin yaratıcısı ve yönetmen Zack Snyder, izleyicilerin çizgi roman filmlerinden ve fazlasıyla karmaşık, birbirine bağlı evrenlerden bıkmış göründüğünü düşündüğünü ifade etti.

JAMES BOND'UN GENÇLİĞİNE ODAKLANMAK İSTİYOR Daha önce "Watchmen", "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" ve "Justice League" gibi büyük projeler üzerinde çalışmasıyla tanınan Zack Snyder, 20 yaşındaki bir James Bond'u yönetmeyi "harika" bulacağını söyledi. The Atlantic'e konuşan ünlü yönetmen, "20 yaşındaki James Bond'u görmek harika olurdu. Geldiği mütevazı kökler. James Bond olabilmenizi sağlayan gençlik travması ne olursa olsun. Orada bir şeyler olmalı" dedi. The Bear dizisinin yıldızı: James Bond'u bir Amerikalı oynamamalı Haberi Görüntüle YENİ BOND'UN KİM OLACAĞI BELLİ DEĞİL Öte yandan Ölmek İçin Zaman Yok"tan sonra Bond rolünden emekli olan Daniel Craig'in yerine kimin geçeceğine yönelik çalışmalar hala sürüyor.